В сети появились первые фото со съемок нового сезона "Игры престолов"

Съемки финального восьмого сезона "Игры престолов" сейчас в самом разгаре. На днях съемочный процесс попал на фото очевидцев в Хорватии в городе Дубровник. Так, на снимках мы можем увидеть Лену Хиди, исполнительницу роли Серсеи Ланистер, а также Кита Харингтона, который играет короля Севера Джона Сноу.

Оба актера были облачены в стандартные для своих персонажей одежды. Судя по всему, зрители увидят интересное противостояние двух монархов лицом к лицу. А исходя из того, что других актеров и даже массовки не было, то намечается очень напряженная сцена.

К слову, это будет их первая личная встреча с момента, когда Джон старался убедить Серсею в том, что у них один враг – Король Ночи.

Последний сезон одного из самых популярных сериалов современности "Игра престолов" выйдет на экраны только в 2019 году. Точная дата релиза до сих пор не называется. А актер Питер Динклейдж, исполняющий роль Тириона Ланистера, проговорился, что финал будет душераздирающим.