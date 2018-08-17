В Шотландии продадут на аукционе бутылку виски 60-летней выдержки

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бутылка шотландского односолодового виски Macallan 60-летней выдержки выставлена на аукцион Bonhams. Об этом сообщается на сайте аукциона. Торги пройдут в Эдинбурге 3 октября.

Стартовая цена раритетного напитка - 700-900 тыс. фунтов ($889 тыс. – $1,1 млн).

По словам представителя Bonhams, 60-летний виски урожая 1926 года – напиток исключительно редкий и высочайшего качества. Но не только эта особенность делает его привлекательным для коллекционеров. На бутылке есть особая этикетка, сделанная итальянским художником поп-арта Валерио Адами. Виски было разлито в 12 бутылок, и неизвестно, сколько из них сохранилось.

Та бутылка, что выставлена сейчас на торги, была куплена продавцом в 1994 году на вискарне Macallan. В мае этого года на аукционе в Гонконге бутылка этого виски была продана за 814 тыс. фунтов (более $1 млн).-0-