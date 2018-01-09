В шубе, но без штанов: в метро разных стран прошел зимний флешмоб

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шуточный зимний флешмоб прокатился по миру: пассажиры без штанов проехали в метро в десятках крупных городов, пишет Bigpicture.

Подобная акция впервые прошла в 2002 году в метро Нью-Йорка, нынешний флешмоб уже 16-й по счету. За эти годы к забавному мероприятию, которое называют subway ride, присоединились другие города. Идея флешмоба состоит в том, чтобы повеселить себя и людей, дать отпор зимней апатии и спячке. Лозунг мероприятия: "Хаос и радость".

В 2018 году шутники без штанов катались в метро в Нью-Йорке, Торонто, Лондоне, Париже, Праге, Берлине, Чехии, Мюнхене. Акция прошла как минимум в 60 городах 25 стран мира.

Примечательно, что в нынешнем году в США пришли рекордные морозы, поэтому американским участникам акции пришлось нелегко без штанов. Так, в Нью-Йорке в день проведения флешмоба был десятиградусный мороз.

"О, эти выражения лиц прохожих и пассажиров, когда они видят тебя в шапке, шубе, но без штанов, и на улице -12'С", - написала на своей странице в соцсети Facebook одна из участниц акции Алиса Ксеневич.-0-