В США домой вернулась собака, пропавшая 10 лет назад

В США семья из Пенсильвании вернула домой свою собаку Эбби, которая пропала примерно 10 лет назад.
Члены семьи Сьюрвелдс уже отчаялись и не думали, что вновь увидят своего верного друга. Однако неожиданно пес появился на пороге дома одного из местных жителей, который живет в нескольких километрах от семейства, потерявшего собаку. Мужчина сразу же связался с центром помощи животным, которые и помогли найти хозяев пса.
Оказалось, что Эбби полностью здорова, вероятно, все это время за ней кто-то ухаживал. Она даже помнила все команды, которым семья научила ее 10 лет назад.-0-
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