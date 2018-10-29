В США джек-пот в $688 млн разделили на двоих

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В США в лотерее Powerball разыграли джек-пот - около $688 млн. Об этом сообщает Reuters.
Для лотереи Powerball это четвёртый по величине джек-пот за всю историю. Изначально сумма джек-пота была $750 млн, но потом ее уменьшили. Известно о двух выигрышных билетах - один был продан в Айове, другой - в Нью-Йорке.
Выигравшие могут сразу получить по $198,1 млн или разделить 688 млн пополам и получать их на протяжении 29 лет.-0-
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