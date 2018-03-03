В США назвали победителей антипремии "Золотая малина"

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В США в субботу, 3 марта, худшим фильмам и актерам года вручили антипремии "Золотая малина", сообщают информагентства.

В главной номинации "Худший фильм" жюри выделило "Эмоджи фильм". Данная лента собрала целый пакет антинаград. Она стала лидером в номинации за худший сценарий, несколько неприятных смайлов были признаны худшим актерским дуэтом, а ее режиссер Тони Леондис получил премию за худшую режиссуру. Специалисты уверяют, что этот мультфильм обнажает все недостатки Голливуда.

Худшим актером в этом году назван Том Круз. Его игру в фильме "Мумия" признали "абсурдно посредственной". А худшей актрисой стал Тайлер Пери, сыгравший женщину в "Хэллоуине Мэдеи 2". Мэл Гибсон получил звание худшего актера второго плана за фильм "Здравствуй папа, Новый год! 2", а аналогичную антинаграду в женской номинации получила Ким Бейсингер, сыгравшая в фильме "На пятьдесят оттенков темнее".

"Золотая малина" ежегодно вручается накануне самого ожидаемого события в мире киноиндустрии - премии "Оскар". Победители получают пластиковую ягоду малины, покрытую золотой краской. -0-