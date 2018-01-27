В США скончалась одна из самых старых горилл на планете

60-летняя Вила, одна из самых старых в мире горилл, скончалась сегодня в зоопарке Сан-Диего, штат Калифорния (США). Об этом сообщают информагентства со ссылкой на администрацию парка.
Юбилей обезьяна отметила в октябре. В последние годы она находилась на ветеринарном карантине по состоянию здоровья, связанном с преклонным возрастом.
За свою долгую жизнь Вила выкормила несколько взращенных в неволе малышей. Она также является основательницей рода, в котором уже пять поколений горилл.
В дикой природе гориллы живут не более 40 лет.
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