В США скончалась одна из самых старых горилл на планете

60-летняя Вила, одна из самых старых в мире горилл, скончалась сегодня в зоопарке Сан-Диего, штат Калифорния (США). Об этом сообщают информагентства со ссылкой на администрацию парка.

Юбилей обезьяна отметила в октябре. В последние годы она находилась на ветеринарном карантине по состоянию здоровья, связанном с преклонным возрастом.

За свою долгую жизнь Вила выкормила несколько взращенных в неволе малышей. Она также является основательницей рода, в котором уже пять поколений горилл.

В дикой природе гориллы живут не более 40 лет.