В США снимут фильм о спасении детей из пещеры в Таиланде

Кинокомпания Pure Flix из Америки планируют снять фильм о двеннадцати мальчиках-футболистах из Таиланда, которые стали заложниками затопленной пещеры. Эту информацию сообщил Майкл Скотт, гендиректор компании Pure Flix, в своем Facebook.

Для съемок фильма компания собирается взять интервью у детей и их родителей, тренера и спасателей. Все повествования лягут в основу сценария.

На место происшествия приезжала съемочная группа и продюсер будущей ленты Адам Смит. Он считает, что получится крупный голливудский проект, в котором поучаствуют лучшие актеры.

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