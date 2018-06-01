В Таиланде закрыли для туристов бухту Майя-Бэй из фильма "Пляж"

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Таиланде закрыли на четыре месяца для туристов бухту Майя-Бэй, сообщают информагентства.

Бухта и ее пляж будут закрыты с 1 июня по 30 сентября.

Отмечается, что постоянный поток путешественников очень плохо влияет на состояние морской флоры. За последние 18 лет туристами уничтожено более 80% кораллов залива.

Для "отдыха" природы от потока людей было принято решение каждый год закрывать Майя-Бэй на четыре месяца. Кроме того, здесь будет установлен лимит для туристов - не более 2 тыс. человек в день. Ранее бухту Майя-Бэй ежедневно посещали около 5 тыс. человек.

Бухта Майя-Бэй на тайском острове Пхи-Пхи прославилась после съемок в 2000 году фильма "Пляж" Дэнни Бойла с Леонардо Ди Каприо в главной роли. Туристы устремились в это место, чтобы лично оценить красоту местной природы.

Ранее из-за сильного загрязнения туристами филиппинские власти закрыли для посещения остров Боракай. Сообщалось, что запрет продлится полгода.-0-