В Турции для туристов откроют самый опасный в мире серпантин

28 июня, Трабзон /БЕЛТА - Агентство Анадолу/. Всемирно известный серпантин Деребаши (Derebasi Virajlari) на северо-востоке Турции, который часто называют самой опасной дорогой в мире, вскоре станет одним из популярных туристических направлений.

Интернет-ресурс dangerousroads.org, публикующий фотографии самых опасных и сложных дорог в мире, три года назад назвал серпантин Деребаши, расположенный на высоте 3,5 тыс. м над уровнем моря, "самым опасным в мире".

Данный участок дороги был построен в 1914 году, и именно этот серпантин с 13 крутыми поворотами является самым коротким путем между провинциями Трабзон и Байбурт.

Зимой здесь нередки туманы, гололед, камнепады и сход лавин, из-за чего власти закрывают движение по серпантину на полгода. Некоторые участки этой горной дороги гораздо более опасны, чем печально известная "Дорога смерти" в Боливии.

Глава управления культуры и туризма провинции Трабзон Али Айвазоглу рассказал, что езда по дороге D915, участком которой является серпантин Деребаши, опасна в любое время года. По его словам, серпантин расположен в живописном горном районе Турции, а путешествие по этому маршруту оставляет неизгладимые впечатления у местных и иностранных туристов.-0-