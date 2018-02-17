В Великобритании подрались коты из офиса МИД и премьер-министра

Символическая, по мнению британских обозревателей, драка котов произошла на Даунинг-стрит. Конфликт возник между Ларри - пушистым обитателем офиса премьер-министра страны Терезы Мэй и котом Палмерстоном из МИДа. При этом драка произошла не в первый раз.
Победителем вышел Палмерстон, а Ларри потерял в схватке свой ошейник с британским флагом. Украшение Ларри примерил в январе этого года. Он также считается главным мышеловом правительства.
Ларри остался "приписан" к кабинету министров и после смены правительства Джеймса Кэмерона. У него есть своя страничка в Твиттер, на которой он так прокоментировал поражение: "Оuch".
"Это метафора нынешнего состояния британской политики", - написала в Twitter журналистка Хелен Макнот. Ее коллега Лиз Джарвис сопроводила запись хэштегом #BrexitMetaphor.
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