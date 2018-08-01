В Вене полицейским собакам выдали спецобувь

В Вене полицейских собак обули в специальную обувь для защиты их лап от ожогов и раскаленного асфальта. Как сообщает австрийская газета Heute, в жару асфальт нагревается до температуры более 50°C, что делает опасными передвижения собак на заданиях и на тренировках.
Пресс-секретарь венской полиции Микаэла Россманн рассказала, что спецобувь для собак будет использоваться не только в жару, но и при пожарах. Она защитит лапы животных от разбитого стекла и острых предметов.
Собак приучают к обуви на тренировках. Кроме обуви, полицейские собаки имеют специальный контейнер с кондиционером, в котором они могут отдыхать в перерывах между выполнением заданий.
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