В Вене полицейским собакам выдали спецобувь

В Вене полицейских собак обули в специальную обувь для защиты их лап от ожогов и раскаленного асфальта. Как сообщает австрийская газета Heute, в жару асфальт нагревается до температуры более 50°C, что делает опасными передвижения собак на заданиях и на тренировках.

Пресс-секретарь венской полиции Микаэла Россманн рассказала, что спецобувь для собак будет использоваться не только в жару, но и при пожарах. Она защитит лапы животных от разбитого стекла и острых предметов.

Собак приучают к обуви на тренировках. Кроме обуви, полицейские собаки имеют специальный контейнер с кондиционером, в котором они могут отдыхать в перерывах между выполнением заданий.