В Венеции выставят на аукцион места на кладбище рядом с Бродским

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Венеции выставят на аукцион 16 мест на кладбище рядом с Иосифом Бродским, сообщает Regnum со ссылкой на Venezia Today.
9 из 16 мест расположены на острове Сан-Микеле. Тут были похоронены поэт Иосиф Бродский, композитор Игорь Стравинский и театральный деятель Сергей Дягилев.
Общая стартовая стоимость всех участков составит €2 млн. Стартовая цена самой недорогой могилы - €29 485. Арендовать место на историческом кладбище предлагается на 99 лет.
Родственники людей, которые были погребены в этих могилах и гробницах, по разным причинам отказались от продления своих договоров. Останки были перенесены в другие места.
Пресс-секретарь мэра Венеции Алессандро Бертази выразил надежду, что места на Сан-Микеле заинтересуют многих поклонников творчества Бродского, Стравинского и Дягилева.-0-
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