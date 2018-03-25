В Витебске собака повредила два автомобиля

Хозяева двух автомобилей в Витебске были огорчены, когда увидели, что обшивка автомобилей, которые они оставили во дворе, повреждена. Каково же было их удивление, когда выяснилось, что виновницей происшествия стала собака.

Облюбовала четвероногая вредительница "французов" - Renault Laguna и Renault Scenic. Впрочем, причина крылась вовсе не в предпочтениях пса. Оказалось, что он просто пытался достать котов, которые спрятались под обшивкой автомобилей.

Об этом факте сообщили очевидцы в соцсетях.