В Витебске собака повредила два автомобиля

Хозяева двух автомобилей в Витебске были огорчены, когда увидели, что обшивка автомобилей, которые они оставили во дворе, повреждена. Каково же было их удивление, когда выяснилось, что виновницей происшествия стала собака.
Облюбовала четвероногая вредительница "французов" - Renault Laguna и Renault Scenic. Впрочем, причина крылась вовсе не в предпочтениях пса. Оказалось, что он просто пытался достать котов, которые спрятались под обшивкой автомобилей.
Об этом факте сообщили очевидцы в соцсетях.
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