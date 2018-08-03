В зоопарке США родились детеныши красной панды

В зоопарке Нью-Йорка родились малыши красной панды. Об этом сообщает ТСН.
"Двое мальчиков чувствуют себя хорошо, однако выкармливают их работники зверинца, потому что мама-панда о малышах позаботиться не в состоянии. Малышам уже дали имена – в честь персонажей одного из мультфильмов", – говорится в сообщении.
Красные панды находятся под угрозой вымирания, в дикой природе осталось всего около десяти тысяч этих животных.
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