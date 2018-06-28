ВИДЕО: В Китае взорвали 15-этажную гостиницу за 10 секунд

28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В городе Чжуншань китайской провинции Гуандун контролируемым взрывом снесли четырехзвездочную гостиницу Zhongshan Yuyan. Об этом пишут СМИ.

В здании гостиницы Zhongshan Yuyan было 15 этажей и 200 комнат. Отель был построен 22 года назад и пришел в запустение, так как практически не имел постояльцев. Владельцы пытались продать гостиницу, но не нашли покупателя. Поэтому здание было решено снести, чтобы очистить территорию под строительство нового жилого комплекса.

Жителей близлежащих улиц заранее оповестили о проводимом взрыве, также были перекрыты прилегающие к отелю дороги.

Практически за 10 секунд массивное сооружение превратилось в горы строительного мусора.-0-