Вин Дизель стал самым кассовым актером года

Издание Forbes опубликовало рейтинг самых кассовых актеров уходящего года. При его составлении учитывались сборы картин с участием данных актеров в прокате. Первую позицию занял Вин Дизель. Самым кассовым фильмом с его участием стал "Форсаж 8". Но это не единственный проект, в котором принял участие актер. Общие сборы фильмов с его участием составили в этом году 1,6 миллиарда долларов.

Вторую строчку рейтинга занял еще один актер из "Форсажа" Дуэйн Джонсон. Тройку лидеров замкнула "Чудо-женщина" Галь Гадот. Отмечается, что на такую высокую позицию повлияла роль не только в одноименном фильме, но и участие в "Лиге справедливости".

Также в топ-10 попали такие именитые актеры как Эмма Уотсон, Джонни Депп, Дэйзи Ридли, Том Холланд, Крис Прэтт, Крис Хемсворт и Джон Бойега.

Отмечается, что самую большую прибыль приносят различные вымышленные персонажи, например, джедаи или супергерои. -0-