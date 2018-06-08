Вирджил Абло сделал для IKEA ковер в виде кассового чека

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шведский мебельный производитель IKEA совместно с дизайнером Вирджилом Абло создал необычный напольный ковер в виде кассового чека. Об этом пишет Independent.

Как рассказал Вирджил Абло, новая коллекция Markerad разрабатывалась в течение года и предназначена для поколения миллениалов. В нее и вошел ковер-чек.

Также в коллекции Markerad представлены деревянные стулья, чехлы для подушек, сумки и ярко-красный геометричный стоппер для двери.

Креативный директор проекта Хенрик Мост сказал, что целью команды было выйти за рамки нормального. Он отметил: "Вирджил обладает фантастической способностью создавать что-то уникальное, работая с базовыми функциями и материалами. Каждый элемент Markerad - это предмет дизайна, который представляет высокую художественную ценность".

Вирджил Абло - дизайнер, художник, архитектор, основатель марки Off-White. В 2015 году он дебютировал с коллекцией на Неделе моды в Париже. В этот же период дизайнер стал финалистом престижной премии LVMH Prize. Его вещи с узнаваемыми диагональными полосами полюбили Джей-Зи, Бейонсе и Рианна. Помимо сезонных коллекций Вирджил Абло постоянно выпускает коллаборации. Он сотрудничал с Nike, художницей Дженни Хольцер, Moncler, Burton, Jimmy Choo и другими личностями и брендами. С конца марта 2018 года он стал креативным директором мужской линии Louis Vuitton. -0-