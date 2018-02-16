Возвращение песца с мойвой: на этот раз он привел подружку-лису - видео

Голодный песец, ставший героем январского ролика и звездой Интернета, снова вернулся к знакомому рыбаку за мойвой. На этот раз он привел с собой рыжую подружку.

Пользователь Ильдар Биктимиров опубликовал очередное видео с участием "Пушка". Видно, что песец и рыбак успели привыкнуть друг к другу - животное уже слабее реагирует на окрики и даже нашло смелость обнюхать снегоход.

Из описания к ролику стало ясно, что дело происходит на Ямале (Российская Федерация). На канале Ильдара уже собралась внушительная коллекция видео с песцом в главной роли. Лиса же пока побаивается человека и не решается подходить так близко.