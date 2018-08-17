Второй сезон сериала "Алиенист" выйдет в 2019 году

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Алиенист" - это мини-сериал, который быстро завоевал сердца своих зрителей. Именно поэтому сериал получит что-то наподобие сиквела, сообщает портал popcornnews.ru. Кстати, в продолжение вернется любимое трио: Даниэль Брюль, Люк Эванс и Дакота Фаннинг.

Второй сезон сериала будет самостоятельной историей. Ее назовут "Ангелы тьмы". Снимать новый сезон будут по одноименному роману Калеба Карра. Новый сезон обещают выпустить в 2019 году.-0-