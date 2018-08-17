Второй сезон сериала "Алиенист" выйдет в 2019 году

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Алиенист" - это мини-сериал, который быстро завоевал сердца своих зрителей. Именно поэтому сериал получит что-то наподобие сиквела, сообщает портал popcornnews.ru. Кстати, в продолжение вернется любимое трио: Даниэль Брюль, Люк Эванс и Дакота Фаннинг.
Второй сезон сериала будет самостоятельной историей. Ее назовут "Ангелы тьмы". Снимать новый сезон будут по одноименному роману Калеба Карра. Новый сезон обещают выпустить в 2019 году.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3366 BYN
|2.331 BYN
|2.339 BYN
|USD
|2.0508 BYN
|2.049 BYN
|2.053 BYN
|RUB
|3.061 BYN
|3.045 BYN
|3.06 BYN