Второй трейлер "Мстители 3: Война бесконечности" установил рекорд по числу просмотров

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Второй трейлер нового фильма от Marvel "Мстители 3: Война бесконечности" установил новый рекорд. За сутки видеоролик просмотрели 179 миллионов раз. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

Отмечается, что это лучший результат среди вторых трейлеров к ожидаемым голливудским фильмам. Предыдущим рекордсменом был проект компании Walt DIsney - "Красавица и чудовище". Второй трейлер этой киноленты набрал 128 миллионов просмотров за первые сутки.

Абсолютным рекордсменом среди всех трейлеров является первый тизер фильма "Мстители 3: Война бесконечности", который зрители увидели в ноябре 2017 года. Этот видеоролик за первые 24 часа посмотрели 230 миллионов раз. Стоит отметить, что вторые трейлеры всегда собирают меньше просмотров, чем первые.-0-