Вулкан Этна сползает к Средиземному морю

Ученые из Открытого университета Великобритании на основе 11-летних наблюдений за итальянским вулканом Этна пришли к выводу, что он сползает к Средиземному морю. Они разместили высокоточные GPS-станции по всему периметру Этны и фиксировали данные на протяжении 11 лет.

Показания навигаторов и позволили им определить, что весь массив сицилийского вулкана сползает в юго-восточном направлении, к городу Джарре, со скоростью 14 мм в год.

Исследования вулканологов подтверждают их опасения, что движение вулкана к Средиземному морю по наклонной может привести к непредсказуемым последствиям. В частности, может повыситься сейсмическая активность вулкана, который извергался ровно год назад. От активности Этны тогда пострадали около десяти человек.

Пока ученые из Открытого университета Великобритании планируют только наблюдать за движением вулкана.