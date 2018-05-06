Выигрыш по лотерейному билету, проданному в американском штате Огайо, составил $143 млн

Джекпот выигрышного билета одной из самых популярных в США лотерей Mega Millions составил $143 млн. Билет был продан в американском штате Огайо. Об этом сообщает ТАСС.
Билет был куплен в пятницу накануне розыгрыша в небольшом магазине вблизи города Дейтон.
Победитель лотереи может получить выигрыш в течение полугода. Если он захочет забрать всю сумму сразу, то эта сумма составит $86,4 млн без учета налогов. Если победитель соглашается получать весь джекпот как регулярные выплаты в течение 30 лет, то он получит за это время всю выигранную сумму.
По правилам, владельцы магазина, где его продали, также получат в награду $14,3 тыс.
Крупнейший джекпот в марте 2012 года в истории Mega Millions составил $656 млн. Тогда выиграли три билета, проданные в штатах Иллинойс, Канзас и Мериленд.
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