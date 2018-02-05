Вышел тизер-трейлер фильма "Мстители: Война бесконечности"

В Интернете появился тизер-трейлер к фильму "Мстители: Война бесконечности". Видеоролик был опубликован на официальном YouTube-канале Marvel Entertainment.
В будущем супергеройском блокбастере фанаты комиксов вселенной Marvel увидят практически всех самых известных персонажей, которые объединились, чтобы победить межгалактического тирана Таноса.
Мировая премьера фильма запланирована на 25 апреля 2018 года.-0-
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