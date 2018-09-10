Вышел трейлер фильма "Курск" о затонувшей российской подводной лодке

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Студия Люка Бессона EuropaCorp выпустила трейлер фильма "Курск", который снял режиссер Томас Винтерберг. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Сюжет фильма основан на книге Роберта Мура "Время умирать". В книге автор исследует причины взрыва подлодки "Курск", который произошел 12 августа 2000 года. В результате трагедии 88 человек погибли сразу, еще 23 моряка ожидали своей участи, постепенно лишаясь кислорода.

Роли в фильме исполнили Леа Сейду, Матиас Шонартс, Колин Ферт, Макс фон Сюдов и Микаэль Нюквист, умерший в 2017 году.

Весной 2017 года продюсер фильма Люк Бессон заявил, что в "Курске" не будет Владимира Путина.

Премьера фильма пройдет на кинофестивале в Торонто. Дата выхода в массовый прокат пока неизвестна. -0-