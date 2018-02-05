Вышел трейлер фильма о Хане Соло

В Интернете появился первый трейлер к будущему фильму "Соло: Звездные войны. Истории". Данная кинокартина является спин-оффом популярнейшей фантастической саги, которая расскажет о контрабандисте Хане Соло. Видеоролик был опубликован на YouTube-канале Star Wars и набрал за сутки почти 4,5 млн просмотров.

Роль молодого Хана Соло, который поступает на службу в Имперский флот, исполнил американский актер Олден Эренрайк. В фильме также снялись Вуди Харрельсон, Эмилия Кларк и Дональд Гловер.

Фильм выйдет на большие экраны в мае 2018 года.