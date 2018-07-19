Вышел трейлер хоррора "Оверлорд"

В сети появился трейлер к фильму "Оверлорд". Его опубликовала компания Paramount Pictures. Фильм произвела студия Джей Джей Абрамса Bad Robot.
Фильм расскажет о Второй мировой войне. Американские солдаты попадут в неизвестную маленькую деревню, в которой найдут секретную базу нацистов. Главным героям предстоит увидеть последствия устрашающих экспериментов над людьми и вступить в борьбу с бойцами немецкой армии и сверхъестественным.
Фильм снимал Джулиус Эйвери, известный картиной "Молодая кровь", продюсером же выступил Джей Джей Абрамс. В главных ролях стоит ожидать Джейкоба Андерсона и Йохана Филипа "Пилу" Асбека, звезд "Игры престолов".
Премьера ленты в России назначена на 25 октября.
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