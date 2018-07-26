Warner Bros. вместо Universal выпустит фильм о Пикачу

Фильм "Покемон", в котором главным героем станет Пикачу, поменял дистрибьютора. Теперь за его съемку отвечает Warner Bros., а не Universal.

Кинолента должна была выйти в прокат десятого мая 2019 года, через пару дней после выхода очередных "Мстителей". Это бы плохо повлияло на кассовые сборы фильма. Однако теперь Warner Bros. могут изменить дату релиза.

Главную роль Пикачу исполнит Райан Рейнольдс, а также в фильме будут сниматься Джастис Смит, Кэтрин Ньютон, Билл Найи и другие.

По инсайдам "Legendary Entertainment" сюжет будет такой: отца главного героя похищают, а детектив Пикачу помогает найти его. Кинофильм будет состоять из реальных съемок и анимации.

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