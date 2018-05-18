Weddingtattoos. Обручальному кольцу нашли замену

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый тренд в свадебной индустрии: новобрачные стали заменять золотые обручальные кольца одинаковыми татуировками на пальцах. Об этом пишет The Independent.
Свои обручальные татуировки пользователи публикуют в соцсети Instagram с хештегом #weddingtattoos.
Молодожены выбирают самые разнообразные рисунки. Порой татуировки не имеют никакого отношения к свадебной символике, а порой представляют собой очертания колец.-0-
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