Weddingtattoos. Обручальному кольцу нашли замену

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый тренд в свадебной индустрии: новобрачные стали заменять золотые обручальные кольца одинаковыми татуировками на пальцах. Об этом пишет The Independent.

Свои обручальные татуировки пользователи публикуют в соцсети Instagram с хештегом #weddingtattoos.

Молодожены выбирают самые разнообразные рисунки. Порой татуировки не имеют никакого отношения к свадебной символике, а порой представляют собой очертания колец.-0-