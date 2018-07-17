За кого болели и что писали звезды в Instagram во время ЧМ-2018 по футболу

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Победой французской команды 15 июля завершилось главное спортивное событие этого года - чемпионат мира по футболу. Миллионы болельщиков по всему миру, 64 матча, в общей сумме 169 забитых голов и невероятное количество эмоций. В течение всего чемпионата звезды активно делились в социальных сетях своими впечатлениями и фотографиями, рассказывали за кого болеют.

Звезда серила "Интерны" Илья Глинников смотрел матч между Испанией и Португалией с мамой. Болели они за разные команды, но так как игра закончилась со счетом 3:3, никому не было обидно. На своей странице в Instagram Глинников написал: "Мама ставит на Роналду, я за Испанцев, а вы?"

Егор Крид вместе с Полиной Гагариной и DJ Smash еще в прошлом году записали песню "Команда" в поддержку российской сборной. С самого начала чемпионата Крид активно следил за всеми матчами, публикуя в сети различные фото и видео, а 15 июля вместе с друзьями посетил финал чемпионата мира и написал в Instagram: "В самом начале чемпионата я предположил, кто будет в 3-ке финалистов. На 1-е место я ставил Францию, Бразилию либо Бельгию. Болел, конечно, всей душой и сердцем за наших! Счастлив, что наша сборная показала уровень и так сплотила всех нас на этом ЧМ! Бельгия, к сожалению, на 3-м. Кто сегодня выиграет Кубок - я точно не знаю. Болею за Францию! В этой сборной мне нравится много футболистов".

Сергей Лазарев в течение всего чемпионата публиковал фото и видео в поддержку российской сборной и даже поучаствовал во флешмобе "Усы надежды", который был запущен Иваном Ургантом в честь главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова. После финала чемпионата Лазарев выложил в сети фото, под которым написал: "Пока, Забивака. Теперь уже ЧМ мира 2018 по футболу стал историей!! Очень грустно! Честно! Было круто! Даже не хочется детализировать, так как сами все знаете! Главное, что мне кажется, все россияне поняли - это что быть гостеприимными, быть радушными, дружественными, понимающими, толерантными, веселыми и добрыми - это сильная, а не слабая позиция! Дай Бог, чтобы в нас сохранился этот дух! На фото я с Нюшей и с символом ЧМ по футболу 2018 Забивакой. Фото с открытия кубка Конфедераций. Ну и Французы - молодцы!!! Захотелось в Париж".

Король российской эстрады Филипп Киркоров огорчен исходом финала, ведь он болел за команду из Хорватии. На своей странице в Instagram под совместной фотографией с Яной Рудковской певец написал: "И пусть наши "хорватские" надежды и не оправдались, так хоть повидались с моей закадычной подружкой боевой Яной Рудковской".

Максим Галкин смотрел чемпионат вместе с Аллой Пугачевой. Семейная пара болела за российскую сборную и поделилась своими радостными эмоциями после выхода России в четвертьфинал: "Ура! С победой! Спасибо нашим футболистам за то чувство единения всей нашей большой страны вокруг общей радости! До слез! Удачи ребятам в 1/4, держим за вас кулаки! Россия! Вперед".

Руслан Алехно выложил видео в поддержку российской сборной. "Игорь Акинфеев! Мы верим в тебя", - написал он.

Григорий Лепс тоже болел за сборную России. Он выложил фотографию российских футболистов на своей странице в Instagram и написал: "Ребята, спасибо за футбол! Вы в истории".

Следующий чемпионат мира по футболу пройдет в 2022 году в Катаре.-0-