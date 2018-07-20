Задорнову 21 июля исполнилось бы 70 лет. Вспоминаем яркие высказывания сатирика

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Легендарному писателю-сатирику Михаилу Задорнову 21 июля исполнилось бы 70 лет. В честь этой даты предлагаем вспомнить его яркие афоризмы и высказывания на разные темы.

О жизни

Если вы больше чем один день чувствуете себя счастливым, значит, от вас что-то скрывают.

Самое вредное - это жизнь. От нее все умирают.

Надо любить жизнь, а не ее смысл.

Иногда движение вперед является результатом пинка сзади.

Мы так быстро живем, что не успеваем жить, как будто обещанный конец света через три дня, при этом каждый день у нас второй.

Есть люди, у которых жизнь для денег, а есть, у которых деньги для жизни.

О любви

Слово "замужество" очень точно делится на два слова: "за" и "мужество"! Можно давать такую медаль за выслугу лет в браке "За мужество!".

День святого Валентина? Чуть ли не все в России уверены, что святой Валентин был русским. И вообще, как не праздновать День любви? Всего один день в году, когда к любимым надо относиться с любовью!

А еще есть День верности. Тоже - один день. В конце концов, нетрудно один день побыть верным и это отважное достижение, конечно же, отпраздновать.

Они счастливо и долго жили, пока не встретили друг друга!

В Средние века гарантом доверия к женщине служил ключ от пояса верности. В наше время - пароль от странички в социальной сети.

О Беларуси

Беларусь - это страна, которая сохраняет человеческую порядочность так, как ни одна другая страна бывшего Советского союза.

О России

Когда русские заглядывают в комнату и видят, что там никого нет, они говорят "ни души". То есть, главное в человеке - это душа. А англодумающие в таких случаях говорят "nobody" - нет туловища. Это очень точно отражает их психологию. Для них человек - это туловище, а для нас - душа.

В России существует только три времени года: грязь намокла, грязь замерзла и грязь засохла.

Согласно классической русской диете есть надо один раз в день. Но с утра до вечера!

О людях

Только наши люди в комментариях могут писать "Без комментариев".

Толстый человек это звучит оскорбительно. Надо говорить "горизонтально ориентированный".

Только наш человек, наступая второй раз на грабли, радуется, что их еще не украли.

Скажешь человеку, что во Вселенной 300 миллиардов звезд, - он поверит. Скажешь, что скамейка окрашена, - он обязательно потрогает!

Мы - удивительные люди. Хотим жить как все живут, при этом пытаемся быть непохожими на остальных.

Раньше была интеллигенция, теперь - тусовка!

Оптимисты - это те, кто, опоздав на поезд, не расстраиваются - просто считают, что они пришли заранее на следующий.

Про Америку

Самая короткая шутка про Америку: "Макдоналдс" - это ресторан.

Совестью России всегда были поэты, писатели, философы, а совестью Америки - юристы, самое бессовестное сословие на Земле.

О себе

Я вообще оптимист. А оптимист - это человек, который приходит на кладбище и вместо крестов там видит плюсы.

Не люблю в себе обжорство, а в людях - предательство.

О дружбе

Для того, чтобы быть другом, не обязательно быть собакой.

Как же надо было разочароваться в людях, чтобы словом "Дружба" назвать бензопилу?

О возрасте

Возраст человека делится на три стадии: "Детство. Юность и… "Вы отлично выглядите!". Есть, правда, еще четвертый этап - совсем грустный - "Вы прекрасно держитесь!".

Настоящее здоровье после пятидесяти - это когда каждый день болит в другом месте.

Старость - это когда ты нагибаешься завязать шнурки и думаешь, что бы еще сделать попутно?!

О юморе

С возрастом женщины утешают себя косметикой, а мужчины - чувством юмора.

Есть три проявления Бога на Земле: природа, любовь и чувство юмора.

Михаил Задорнов умер в возрасте 69 лет 10 ноября 2017 года. На протяжении долгого времени Михаил Задорнов лечился от раковой опухоли головного мозга. Он прошел курс химиотерапии. О болезни Михаила Николаевича стало известно осенью 2016 года. В этом году во время одного из концертов в Москве ему стало плохо, артиста увезли в больницу. В июне 2017 года сообщалось, что Задорнов решил отказаться от процедур, которые называл изнуряющими и бесполезными, чтобы побыть в кругу родных. Предпринятые ранее врачами меры не принесли желаемого результата.

Михаил Задорнов родился 21 июля 1948 года в Юрмале. Публиковать юмористические рассказы начал в 1974 году, позже стал писать монологи для эстрадных артистов. С конца 1980-х начал сам исполнять свои произведения со сцены. Сыграл несколько ролей в кино. Широкую известность приобрел, выступая с юмористическими монологами на телевидении. Задорнов - автор сатирических сборников "Вдруг откуда ни возьмись", "Этот безумный, безумный, безумный мир", "Я люблю Америку" и других. Он также известен как автор теорий об этимологии русских слов и истории славянства.-0-