Закулисное видео гастролей Тины Кароль по Беларуси набрало в соцсетях свыше 50 тыс. просмотров

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Украинская певица Тина Кароль опубликовала закулисное видео гастролей по Беларуси, в том числе фрагменты своего выступления на "Славянском базаре" в Витебске.

9-минутное видео было опубликовано на YouTube-канале певицы 20 июля. За несколько дней оно набрало свыше 30 тыс. просмотров, а вместе с просмотрами в соцсетях - более 50 тыс.

Посмотрев видео, можно увидеть, как проходили гастроли в Беларуси, а также как певицу встречал ее белорусский фан-клуб.-0-