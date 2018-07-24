Закулисное видео гастролей Тины Кароль по Беларуси набрало в соцсетях свыше 50 тыс. просмотров

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Украинская певица Тина Кароль опубликовала закулисное видео гастролей по Беларуси, в том числе фрагменты своего выступления на "Славянском базаре" в Витебске.
9-минутное видео было опубликовано на YouTube-канале певицы 20 июля. За несколько дней оно набрало свыше 30 тыс. просмотров, а вместе с просмотрами в соцсетях - более 50 тыс.
Посмотрев видео, можно увидеть, как проходили гастроли в Беларуси, а также как певицу встречал ее белорусский фан-клуб.-0-
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