Замки из "Игры престолов" станут доступны для посещений

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Декорации, построенные для съемок американского сериала в Северной Ирландии, превратят в туристические объекты.
Замок дома Старков Винтерфелл и штаб ночного надзора Черный замок из "Игры престолов", расположенные в Северной Ирландии, откроются для посетителей в 2019 году. Об этом сообщает портал Deadline со ссылкой на телеканал HBO.
В обоих замках будет выставлены костюмы героев эпопеи и реквизит со съемок.
Создатели сериала также планируют проводить экскурсии по студии Linen Mill, расположенной в Банбридже и Корбете. Фанатам "Игры престолов" собираются раскрыть все секреты съемок и подробно рассказать о Джордже Мартине, по мотивам книг которого снимался сериал.-0-
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