Защитник сборной Франции по футболу станет мужем Памелы Андерсон

Защитник "Марселя" и сборной Франции 32-летний Адиль Рами станет мужем известной актрисы и модели Памелы Андерсон.
Как сообщает USA TODAY, 51-летняя Андерсон продемонстрировала кольцо на безымянном пальце.
Андерсон и Рами встречаются с 2017 года.
Памела Андерсон посетила в Санкт-Петербурге матч полуфинала чемпионата мира по футболу между сборными Франции и Бельгии.
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