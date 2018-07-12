Защитник сборной Франции по футболу станет мужем Памелы Андерсон

Защитник "Марселя" и сборной Франции 32-летний Адиль Рами станет мужем известной актрисы и модели Памелы Андерсон.

Как сообщает USA TODAY, 51-летняя Андерсон продемонстрировала кольцо на безымянном пальце.

Андерсон и Рами встречаются с 2017 года.

Памела Андерсон посетила в Санкт-Петербурге матч полуфинала чемпионата мира по футболу между сборными Франции и Бельгии.