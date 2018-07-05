Земля максимально удалится от Солнца 6 июля

Шестого июля планета Земля пройдет афелий. Это значит, что планета пройдет самую удаленную от Солнца точку своей орбиты. Землянам это явление будет не видно и не ощутимо, говорят специалисты.
Ученые рассчитали, что в 19:46 по московскому времени Земля станет в самой отдаленной от Солнца точке своей орбиты. Это расстояние равняется 152095566 километров. Явление, когда Земля находится в афелии,означает, что у Солнца будет самый маленький видимый диаметр.
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