Житель Австралии нашел трехкилограммовый золотой самородок

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пенсионер из Австралии нашел золотой самородок весом 3,23 кг. Об этом 21 сентября сообщает News Corp Australia Network.

Отмечается, что удачливый пенсионер является специалистом с большим опытом по поиску самородков. Самородок находился достаточно глубоко, на глубине около 800 мм, и искателю понадобилось около двух часов, чтобы откопать его. По форме он напоминает утиную лапу.

По оценкам специалистов, самородок при весе 3,23 кг содержит 2,11 кг золота. Его стоимость оценивается не менее, чем в $110 тыс.-0-