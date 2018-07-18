Жуткая красота: Всемирный фестиваль боди-арта прошел в Австрии

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В австрийском городе Клагенфурте прошел 21-й Всемирный фестиваль боди-арта, сообщает ВВС.

Художники расписывали тела моделей, создавая впечатляющие красочные композиции.

Победители награждались в 12 категориях - как специальными призами для профессионалов, так и наградами для любителей. Среди категорий - аэрография, спецэффекты и разрисовка лица.

Расписанное художником лицо представляет собой определенную визуальную историю.

Приз за творческий макияж вручается за работы, которые включают в себя не только роспись лица, но и аксессуары и элементы одежды, подчеркивающие тему.

На фестивале также работали учебные курсы для художников, мастеров макияжа, фотографов, и специалистов аэрографии - одной из техник изобразительного искусства, использующей аэрограф (пульверизатор) в качестве инструмента для нанесения краски.

В некоторых категориях художникам на расписывание тела отводились два дня, при этом в каждый из этих двух дней они должны были представить по отдельному произведению.

Фестиваль был основан в 1998 году и за 20 лет стал в полном смысле международным: на этот раз в нем соревновались художники из более чем 50 стран.-0-

Фото Getty Images, EPA