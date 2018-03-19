Змею с двумя головами и двумя сердцами нашли в США

В штате Флорида найден новорожденный удав с двумя головами и двумя сердцами. Об этом сообщает издание National Geographic.

Местный фермер, который нашел чудо природы, отнес змею ветеринарам. Специалисты рассказали, что у змеи не только две головы, но также два сердца и пищевода. Отмечается, что раздельные пищеварительные системы уменьшают шансы выживания в дикой среде, так как животные не могут добыть достаточное количество пищи, чтобы насытить два организма в одном теле.-0-