Золотую голову Кейт Мосс представят на уникальном аукционе Sotheby's

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Золотое изваяние, изображающее голову знаменитой британской фотомодели Кейт Мосс, представят на аукционе Sotheby's. Торговый дом впервые в истории проводит аукцион, где будут демонстрироваться лоты исключительно из золота, сообщает ТАСС.
Известно, что "Песня сирены" художника Марка Куинна в виде головы Кейт Мосс, изготовлена из чистого золота в 18 карат. Предварительная стоимость произведения составляет порядка $397 тыс. - $529 тыс.
Помимо "драгоценного" изображения фотомодели, на торги будут выставлены другие уникальные лоты, в том числе золотой трон императора Наполеона.
Аукцион будет проводиться с учетом спроса на редкие изделия из драгоценного металла у коллекционеров из стран Азии, Ближнего Востока, а также России. Торги состоятся 17 октября.-0-
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