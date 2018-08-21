Звезда сериала "Универ" Анна Хилькевич родила дочь и показала ее в Instagram

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. 31-летняя Анна Хилькевич снова стала мамой. Звезда сериала "Универ" родила дочь 20 августа в подмосковной больнице. Анна вместе с мужем бизнесменом Артуром Волковым воспитывают 2-летнюю Арианну.
Дождались.... нашего, по-настоящему долгожданного, львёнка вернее, львицу теперь у Ариашеньки есть подруга по жизни)))) или родной человечек, которого можно по-сестрински потроллить Это был трудная, но очень плодотворная ночь! Спасибо всем, кто принимал участие Я ещё много всего напишу(и про победителя обязательно тоже)... а пока... мы спать
Актриса о рождении на свет дочери сообщила в своем Instagram-аккаунте. Также, Анна порадовала поклонников фото с дочерью. Анна подписала фотографию трогательными словами, отметила, что ребенок очень долгожданный.-0-
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