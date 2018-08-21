Звезда сериала "Универ" Анна Хилькевич родила дочь и показала ее в Instagram

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. 31-летняя Анна Хилькевич снова стала мамой. Звезда сериала "Универ" родила дочь 20 августа в подмосковной больнице. Анна вместе с мужем бизнесменом Артуром Волковым воспитывают 2-летнюю Арианну.

Актриса о рождении на свет дочери сообщила в своем Instagram-аккаунте. Также, Анна порадовала поклонников фото с дочерью. Анна подписала фотографию трогательными словами, отметила, что ребенок очень долгожданный.-0-