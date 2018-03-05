5 марта: этот день в истории

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

СОБЫТИЯ

1923 год - (5-6 марта) В.И.Ленин надиктовал свои последние письма, ставшие его политическим завещанием.

1958 год - состоялся первый полет сверхзвукового многоцелевого вертолета Як-28.

РОДИЛИСЬ

1898 год - Шахрай Владимир Матвеевич, белорусский и русский оперный режиссер и певец, заслуженный артист Беларуси (1944), заслуженный деятель искусств Кыргызстана (1958). С 1920 года солист оперных театров Украины, Азербайджана, России. В 1937-52 годах (с перерывами) режиссер Государственного театра оперы и балета Беларуси. Среди постановок на белорусской сцене: "Пиковая дама", "Евгений Онегин" П.Чайковского, "Чио-Чио-сан", "Тоска" Дж.Пуччини, "Алеко" С.Рахманинова и др. Умер в 1979 году.

1908 год - Харрисон Рекс, английский актер кино и театра. Снимался в фильмах "Моя прекрасная леди", "Принц и нищий", "Ашанти". Умер в 1990 году.

1913 год - Михайлов Лев Прокофьевич, белорусский актер. С 1930 года работал в Белорусском траме, в 1937-41 годах в БГТ-2. В 1949-55 годах репрессирован. С 1955 года артист Белорусского республиканского театра юного зрителя. Среди ролей: Судья ("Нестерка" В.Вольского), Хлопов ("Ревизор" Н.Гоголя) и др. Умер в 1973 году.

1923 год - Калашников Владимир Александрович, белорусский актер, заслуженный артист Беларуси (1967). С 1951 года работал в Государственном театре кукол Беларуси, в 1990-94 в Минском областном театре кукол "Батлейка" в Молодечно. Среди ролей: Дед ("Дед и Журавль" В.Вольского), Царь ("Кузнец Вернидуб" А.Якимовича), Бармалей ("Доктор Айболит" В.Коростылева) и др. Умер в 1994 году.

1943 год - Сытый Владимир Петрович, белорусский ученый в области кардиологии, доктор медицинских наук, профессор (1993). Автор более 330 научных работ по терапии ишемической болезни сердца, изучению этиопатогенеза, клиники лечения заболеваний, ассоциированных с возрастом, в том числе "Основы медицинских знаний", "Медико-социальные основы здоровья и работа с населением", "Возрастная физиология", "Руководство по безопасности жизнедеятельности человека". Награжден медалями Университета г. Удино (Италия) и Польского общества врачей-интернистов, знаком "Выдатнiк адукацыi", многочисленными почетными грамотами Министерства здравоохранения и БГПУ.

1958 год - Агеев Игорь Валентинович, российский кинодраматург. Автор сценариев фильмов "Куколка", "Гений", "Агент национальной безопасности", "Господа офицеры" и др.

РЕЛИГИОЗНЫЕ ПРАЗДНИКИ

Православные верующие чтут память преподобного Льва, епископа Катанского, преподобного Агафона Печерского.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

День Льва Катанского. "Зима на исходе, так успей на санках покататься". Пекут круглые колобки на коровьем масле. В этот день надо было тайком взять из кузни огня (углей) и нести его в поле.

ИМЕНИНЫ

православные: Агафона, Василия, Ивана, Игната, Льва, Филиппа, Сергея, Тихона;

католические: Адриана, Вацлава, Теофила, Фредерика.

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