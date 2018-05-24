"Белтехэкспорт" поставит в Казахстан гусеничные пожарные машины

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. РГП "Казарнаулыэкспорт (Казспецэкспорт)" Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана заключило контракт с ЗАО "Белтехэкспорт" на поставку гусеничных пожарных машин ГПМ-72 на базовом шасси танка Т-72, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного военно-промышленного комитета.

Подписание документа стало итогом первого дня выставки "KADEX-2018", которая проходит 23-26 мая в Астане (Казахстан).

ГПМ-72 разработана в кооперации ОАО "140 ремонтный завод" с ООО "Пожснаб" и предназначена для тушения пожаров и аварийно-спасательных работ на арсеналах, складах и базах хранения боеприпасов и взрывчатых веществ, при тушении пожаров категории сложности четвертого класса. Бронированный корпус шасси защищает экипаж от воздействия энергии взрывов и осколков. Машина может тушить пожары из-за укрытий с установленным на ней стационарным лафетным стволом с дистанционным пультом управления. Дальность подачи веществ - 70 м, максимальный расход воды составляет 80 л/с.

Кроме того, гендиректор ЗАО "Белтехэкспорт" Анатолий Окоронко и генеральный директор РГП "Казарнаулыэкспорт (Казспецэкспорт)" Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана Арман Рамазанов подписали меморандум о военно-техническом сотрудничестве, а также обсудили вопросы реализации неиспользуемого военного имущества.-0-