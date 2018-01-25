БМЗ почти в пять раз увеличил прибыль от реализации продукции в 2017 году

25 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Белорусский металлургический завод - управляющая компания холдинга "БМК" почти в пять раз увеличило прибыль от реализации продукции в 2017 году по сравнению с 2016-м, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

В 2017 году БМЗ выполнил все доведенные Министерством промышленности показатели, смог выровнять финансовое положение, а также нарастить производство и экспорт фактически всех видов продукции.

Выручка от реализации продукции составила Br2,3 млрд, или 132% к 2016 году. Прибыль от реализации продукции достигла Br140 млн, что почти в 5 раз больше позапрошлогоднего уровня. Рентабельность продаж - 6%.

"Благодаря стабилизации ситуации на рынке сырья с сентября прошлого года производство стали на БМЗ вышло на уровень 210 тыс. т в месяц. Это позволило получить рост фактически по всем переделам", - прокомментировали в пресс-службе. Так, годовой объем выпущенной стали достиг 2,34 млн т, что почти на 7% больше по сравнению с 2016-м. Трубопрокатный цех, в котором было выпущено 141,8 тыс. т горячекатаных бесшовных труб, увеличил производство на 70%. Больше чем в 2016 году на БМЗ выпустили металлокорда - 94,8 тыс. т (темп роста 105,1%), проволоки РМЛ - 34,8 тыс. т (111,3%), проволоки стальной - 238,9 тыс. т (114,9%). На уровне позапрошлого года сработало сортопрокатное производство: выпущено 2,13 млн т проката. Бортовой бронзированной проволоки произведено 39,8 тыс. т, что на 4,8% ниже объемов 2016 года.

По информации пресс-службы, в прошлом году заводом отгружено потребителям 2,23 млн т продукции, из них 85% - на экспорт. Объем продаж предприятия превысил $1,2 млрд, что выше показателя 2016 года на $310 млн. Экспорт продукции составил $995,5 млн. "Стоит отметить, что если в объемном показателе экспорт БМЗ вырос на 7%, то в денежном выражении - на 37%", - подчеркнули в пресс-службе.

Продукция БМЗ экспортировалась в 54 страны, 24 из которых являются для предприятия новыми и перспективными. Основные регионы сбыта в 2017 году - Европа и Российская Федерация: 49,4% и 22,4% от всей экспортируемой металлопродукции соответственно.

Кроме того, в 2017-м БМЗ расширил собственную товаропроводящую сеть. В мае в Сербии было создано представительство компании Belmet (Австрия) Belmetd.o.o., через которое налажена реализация металлопроката на рынок данной страны.

"Существенный вклад в достижение полученных результатов внесла и активная работа коллектива по снижению производственных издержек. Так, экономический эффект от всех проводимых на предприятии мероприятий составил $118,3 млн, или 11% от производственной себестоимости", - подчеркнули на БМЗ.

Запасы готовой продукции на 1 января 2018 года составили 3,4% к среднемесячному объему производства, или 2 дня работы предприятия.

Также в пресс-службе отметили, что в июне 2017 года БМЗ закончил выплаты по 12-летнему кредиту на 140 млн евро, который привлекался на строительство трубного цеха. Всего в минувшем году предприятием погашено более $70 млн по кредитам и займам, направленных для реализации инвестиционных проектов.

Большая работа на БМЗ в 2017-м была проделана и по сертификации, совершенствованию качества и научно-исследовательской деятельности. Так, в минувшем году заводу был присвоен статус научной организации, а четверть всей проданной продукции является инновационной. Также БМЗ один из первых в СНГ успешно провел сертификационный аудит соответствия стандарту Международной целевой группы автомобильной промышленности IATF 16949:2016. Всего в 2017 году на предприятии состоялось 33 внешних сертификационных, инспекционных аудита и 13 аудитов потребителей.-0-