Дрогичинский "Экзон" начал поставки продукции в Азербайджан и Узбекистан

21 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Экзон" (Дрогичинский район) в 2017 году увеличило на 14% объем экспорта по сравнению с 2016-м, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор предприятия Валерий Васкевич.

В прошлом году предприятие открыло два новых направления. Впервые свою продукцию "Экзон" отправил в Азербайджан и Узбекистан. От новых зарубежных партнеров белорусские производители получили заказ на поставку биологически активных добавок. В целом доля экспорта в общем объеме производства ОАО составляет примерно 15%. В 2017 году дрогичинские фармацевты отгрузили за рубеж продукции стоимостью около $1 млн. Препараты поставлялись в 12 стран.

В текущем году "Экзон" продолжит работу по диверсификации рынков сбыта. "Эффективное развитие предприятия зависит от расширения номенклатуры и новых рынков. Над этим мы работаем постоянно", - отметил Валерий Васкевич.

В конце 2017 года "Экзон" первым в Беларуси освоил выпуск комплексного препарата для лечения вирусного гепатита С. Препарат "Софослед" является дженериком. В упаковке 28 таблеток. По качеству он не уступает зарубежным аналогам, однако его стоимость значительно меньше.

В настоящее время на предприятии разрабатываются семь видов новой продукции.

ОАО "Экзон" работает на отечественном фармацевтическом рынке с 1995 года. Предприятие, которое входит в состав холдинга "Белфармпром", производит более 100 наименований лекарственных средств, биологически активных добавок и пищевых продуктов.-0-