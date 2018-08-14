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Экономический суд Брестской области возбудил дело о банкротстве ОАО "Желдорсервис"

Новости компаний 14.08.2018 | 12:37

14 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. Экономический суд Брестской области возбудил производство по делу о банкротстве ОАО "Желдорсервис", сообщили БЕЛТА в пресс-службе суда.

Заявление в суд о своей экономической несостоятельности (банкротстве) подал сам должник. Такое решение было принято на заседании соответствующей комиссии при Министерстве транспорта. В заявлении указано, что с первого полугодия 2017 года предприятие работает с убытками, неплатежеспособность приобрела устойчивый характер, структура баланса неудовлетворительная. Предпринятые в минувшем году меры по финансовому оздоровлению результатов не принесли. В текущем году производственная деятельность не осуществлялась. Основным источником доходов предприятия, банковские счета которого арестованы, является сдача в аренду недвижимости.

Экономический суд установил для предприятия защитный период. В качестве временного (антикризисного) управляющего по делу о банкротстве ОАО "Желдорсервис" назначено ООО "АнтикризисГрупп". Судебное заседание для решения вопроса об открытии в отношении должника конкурсного производства и подготовке дела к судебному разбирательству назначено на 31 августа.

Определение экономического суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано (опротестовано) в суд апелляционной инстанции не позднее пятнадцати дней после его принятия.

Открытое акционерное общество "Желдорсервис" было создано 12 октября 2010 года путем преобразования торгово-производственного республиканского дочернего унитарного предприятия "Желдорсервис" Брестского отделения Белорусской железной дороги. Основным видом деятельности предприятия является торговля. Кроме того, ОАО занимается производством пищевых продуктов, оптовой и розничной торговлей. В структуру предприятия входят магазины, предприятия общественного питания.-0-

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Теги
банкротство, Брест, суд
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