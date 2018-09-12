Экономический суд Витебской области продлил процедуру ликвидации ОАО "КИМ"

12 сентября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Экономический суд Витебской области продлил срок ликвидации ОАО "КИМ" на 6 месяцев, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе суда.

Определение суда принято с учетом ходатайства антикризисного управляющего в производстве по делу о банкротстве, решения общего собрания кредиторов и мотивируется необходимостью реализации имущества должника для более полного удовлетворения требований кредиторов.

По информации антикризисного управляющего Сергея Кустова, всего в реестр требований кредиторов на начало сентября включена задолженность в размере почти Br17,4 млн. В текущем году за счет продажи имущества и оборудования удалось полностью погасить долги предприятия по зарплате перед 725 бывшими работниками на сумму свыше Br436 тыс., а также частично (Br156,5 тыс., или 27,4%) выполнить обязательства перед Фондом социальной защиты населения и компанией "Белгосстрах". Проведение аукционов по распродаже имущества "КИМ" продолжится, в том числе с понижением начальной стоимости объектов до максимально возможного уровня (до 95%), отметил Сергей Кустов. Очередные торги назначены на 25 сентября, на которые выставляется недвижимость и оборудование на общую сумму около Br1,8 млн.

Кроме того, завершается передача в городской архив документов по личному составу. По оценке архивистов, всего предстоит сформировать 15 тыс. дел. Уже переданы документы по 37 цехам, на очереди материалы по оставшимся 7 подразделениям. Специально для размещения такого количества материалов городскому архиву передано здание бывшего ОАО "Витебский рассвет" в центре Витебска, в котором под архивный фонд ОАО "КИМ" выделено самое большое помещение бывшего швейного цеха.

Чулочно-трикотажная фабрика "КИМ" ("Коммунистический интернационал молодежи", позже "Классика индустрии моды") образована в 1931 году. В 1996 году на базе имущественного комплекса предприятия создано витебское ОАО "КИМ". В августе 2015 года экономический суд Витебской области признал предприятие банкротом и открыл в отношении должника ликвидационное производство.-0-