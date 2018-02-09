Гомельский химзавод в 2017 году увеличил производство удобрений на 16,6% до рекордных 850 тыс. т

На предприятии. Фото из архива

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Гомельский химический завод" в 2017 году увеличило объем производства фосфорных удобрений на 16,6% до рекордных 850 тыс. т, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор предприятия Дмитрий Черняков.

"Прошлый год сложился для Гомельского химического завода удачно. Самое главное - мы произвели рекордные 850 тыс.т удобрений", - отметил Дмитрий Черняков.

В целом по итогам 2017 года Гомельский химзавод произвел промышленной продукции в фактических ценах на сумму Br456,6 млн. Индекс промышленного производства в базисных ценах по предприятию составил 112,9%, что соответствует доведенному концерном "Белнефтехим" годовому целевому заданию. Фактическая рентабельность продаж по организации составила 8,1%, чистая прибыль сложилась в размере Br33,3 млн.

Гомельский химзавод в прошлом году завершил реконструкцию цеха фосфорной кислоты, перевод пневмотранспорта на механическую подачу фосфатного сырья. Проект направлен на экономию электроэнергии за счет снижения затрат на транспортировку фосфатного сырья при процессе производства фосфорной кислоты. "Это позволит сэкономить предприятию при достаточной загрузке до $1 млн в год", - уточнил Дмитрий Черняков.

Доля экспорта в 2017 году в общем объеме производства составила 73%. Темп роста экспорта товаров - 101,3%.

ОАО "Гомельский химический завод" - одно из ведущих предприятий нефтехимической отрасли Беларуси и крупнейшее в стране, выпускающее сложно-смешанные минеральные удобрения. Завод поставляет продукцию собственного производства более чем в 20 стран. Основные потребители - Украина, Польша, Литва, Латвия, Россия, Румыния.-0-