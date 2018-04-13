13 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Гродненский стеклозавод с покупкой завода в Елизово расширит линейку продукции, сообщили корреспонденту БЕЛТА на предприятии.

ОАО "Гродненский стеклозавод" приобрело комплекс СЗАО "Стеклозавод Елизово" (Могилевская область) площадью около 45 тыс. кв.м на аукционе за Br36 млн, с привлечением кредитных средств. Елизовское предприятие ранее было признано банкротом, и его имущественный комплекс выставили на продажу.

Включение в состав Гродненского стеклозавода этого предприятия позволит расширить линейку продукции. Если в Гродно специализируются на выпуске бутылочной тары, то в Могилевской области налажено производство стеклянных банок. "Мы видим перспективы в развитии стекольной отрасли в стране. Сейчас в Беларуси потребляется приблизительно в два раза больше стеклотары, чем производится. Поэтому нами планировалось расширение производственных площадей. Приобретение работающего предприятия с современным оборудованием и сильным кадровым потенциалом, что в стекольной промышленности очень важно, в стратегию компании укладывается полностью", - отметили на стеклозаводе.

Кроме того, на Гродненском стеклозаводе будет модернизирована линия по производству узорчатого стекла улучшенного качества. Около $1 млн на эти цели инвестирует российское ООО "Тритон". Эта компания станет основным покупателем продукции - узорчатое стекло из Гродно будет использовано для выпуска в России душевых кабин. Такое стекло используется также при производстве мебели, для промышленного, тепличного остекления, поэтому оно будет востребовано на внутреннем и внешнем рынках.

Гродненский стеклозавод, основанный в 1922 году, производит тару из зеленого, оливкового и бесцветного стекла, а также выпускает эксклюзивную тару. Предприятие сотрудничает с крупнейшими в Беларуси потребителями стеклянной упаковки. Стеклозавод завершил 2017 год с рентабельностью около 8%. -0-