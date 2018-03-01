1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Интеграл" - управляющая компания холдинга "Интеграл" примет участие в новой научно-технической программе Союзного государства, сообщил сегодня журналистам заместитель генерального директора ОАО по научно-техническим программам и научной работе Анатолий Белоус, передает корреспондент БЕЛТА.

В настоящее время проект новой программы "Микротех - СГ" проходит процедуру согласования. Участие "Интеграла" предусмотрено по семи мероприятиям, в числе которых разработка базовой технологии и конструкций быстродействующих диодов на основе субмикронных интегрированных систем.

Всего с 2000 года "Интеграл" принимал участие в выполнении 11 научно-технических программ Союзного государства, девять из которых успешно завершены: "Функциональная СВЧ электроника-2", "Скиф", "Триада", "Космос - СГ", "База", "Космос - НТ", "Основа", "Союзный тепловизор", "Мониторинг - СГ". В настоящее время холдинг участвует в выполнении двух союзных программ: "Автоэлектроника" и "Технология - СГ".

В реализации программы "Автоэлектроника" с белорусской стороны принимают участие 11 организаций-исполнителей. Реализация программы находится на стадии начальных этапов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Планируется проведение исследований и создание различного типа электронной комплектации и устройств для функциональных систем управления автомобильной техникой. По заданиям программы "Технология - СГ" холдинг "Интеграл" выполняет разработку и внедрение в серийное производство конкурентоспособной субмикронной технологии изготовления малогабаритного кремниевого фотоумножителя.

Комментируя опыт участия холдинга в союзных программах, Анатолий Белоус отметил, что коллеги из "Роскомоса" высоко оценили технический уровень разработанных изделий, которые они запланировали к использованию после цикла испытаний в составе наземной и бортовой аппаратуры космических систем различного назначения (навигация, телекоммуникации, дистанционное зондирование Земли).

Первый заместитель генерального директора ОАО "Интеграл", заместитель генерального директора по маркетингу и сбыту Александр Дудкин подчеркнул большое значение участия в союзных программах. "Они позволяют согласовывать с российской стороной целесообразность разработки и производства тех или иных изделий. "Интеграл" не производит продукцию, которая есть в Российской Федерации, то есть мы берем в разработку только те изделия, которых нет", - пояснил он.

Предприятия холдинга выпускают более 2 тыс. типов интегральных схем, 500 типов полупроводниковых приборов, 200 типов жидкокристаллических индикаторов и модулей, 150 изделий электронной техники. Особое место в производстве продукции холдинга занимает электронная компонентная база (ЭКБ) специального и двойного назначения, устойчивая к воздействию внешних специальных дестабилизирующих факторов, поставляемая на рынок Российской Федерации в больших объемах. Высокий уровень качества ЭКБ производства "Интеграл" подтвержден национальными и международными стандартами, а также сертификатами Министерства обороны Российской Федерации.-0-