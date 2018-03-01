1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Интеграл" - управляющая компания холдинга "Интеграл" в марте введет в эксплуатацию новую линию для монтажа изделий микроэлектроники, сообщил сегодня журналистам заместитель генерального директора ОАО по научно-техническим программам и научной работе Анатолий Белоус, передает корреспондент БЕЛТА.

"На новой линии, которая будет введена в эксплуатацию уже в этом месяце, изделия микроэлектроники будут оформляться в корпус. Она более производительная: если раньше по линии шла одна рамка, то теперь их пять. То есть как минимум в пять раз увеличивается производительность. Стоимость прибора зависит в том числе от стоимости сборки в корпус. Если в пять раз быстрее собирать, то как минимум в два раза стоимость этой операции будет дешевле", - сказал Анатолий Белоус.

Первый заместитель генерального директора ОАО "Интеграл", заместитель генерального директора по маркетингу и сбыту Александр Дудкин пояснил, что сейчас идет процедура запуска линии, оборудование подключено. "Проводятся приемо-сдаточные испытания, прогоняем изделия по линии, персонал учится на ней работать. Линия дополнит существующие, она предназначена для сборки изделий различного класса. Данное оборудование позволяет применять технологию разварки одновременно алюминием, золотом и медью. Изделия гражданского назначения будут вариться медью, раньше для этого применялось золото", - добавил он.

В холдинге "Интеграл" реализуется весь комплекс работ по широкой номенклатуре микроэлектронных изделий и законченных изделий электронной техники (медицинские приборы, электронные табло, блоки управления бытовой, промышленной, автомобильной и сельскохозяйственной техники и т.д.). Речь идет о проектировании, разработке, производстве, маркетинге и сопровождении у потребителя.

Предприятия холдинга выпускают более 2 тыс. типов интегральных схем, 500 типов полупроводниковых приборов, 200 типов жидкокристаллических индикаторов и модулей, 150 изделий электронной техники. Продукция "Интеграла" применяется практически во всех отраслях народного хозяйства: вычислительной технике и системах управления, системах информатики, авиационно-космической и атомной промышленности, энергосберегающей технике и др.-0-